14 декабря с 17:50 до 22:45 части вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенных пунктов Ашагы Шорджа, Юхары Шорджа Басаркечерского района и Бурун Горусского района с перерывами подвергали обстрелу позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении населенных пунктов Еллиджа и Зайлик Кельбаджарского района, а также Ахмедлы Лачинского района.
Кроме того, 15 декабря в 08:15 позиции нашей армии, расположенные в направлении Ходжавендского района, также были обстреляны членами незаконных армянских вооруженных формирований, находящихся на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы.
Нашими подразделениями, дислоцированными на указанных направлениях, приняты адекватные меры реагирования.
Зейлик- золотоносный район. У » древних» удивительная тяга к золоту . Это надо лечить!🇦🇿🇦🇿🇦🇿