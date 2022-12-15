14 декабря с 17:50 до 22:45 части вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенных пунктов Ашагы Шорджа, Юхары Шорджа Басаркечерского района и Бурун Горусского района с перерывами подвергали обстрелу позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении населенных пунктов Еллиджа и Зайлик Кельбаджарского района, а также Ахмедлы Лачинского района.

Кроме того, 15 декабря в 08:15 позиции нашей армии, расположенные в направлении Ходжавендского района, также были обстреляны членами незаконных армянских вооруженных формирований, находящихся на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы.

Нашими подразделениями, дислоцированными на указанных направлениях, приняты адекватные меры реагирования.