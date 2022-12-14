Госдепартамент США среагировал на события в Лачинском коридоре. В Сети появился «Твит» официального представителя Госдепартамента США Неда Прайса, который затем «ретвитнуло» посольство США в Азербайджане, снабдив переводом на азербайджанский язык: «Закрытие Лачинского коридора имеет серьезные гуманитарные последствия и тормозит мирный процесс. Мы призываем правительство Азербайджана восстановить свободное передвижение по Лачинскому коридору. Путь к будущему лежит через переговоры». Ряд СМИ цитирует и заявления Прайса на брифинге для прессы: «Мы видели сообщения о сбоях в энергетической инфраструктуре, любые сбои в энергетической инфраструктуре могут спровоцировать гуманитарный кризис, особенно в зимние месяцы. Если это преднамеренно, то неприемлемо нацеливаться на гражданское население Нагорного Карабаха».

К сожалению, вынуждены констатировать: господин Прайс и вся его контора, которую в Вашингтоне называют «туманным болотом», во-первых, не очень разобралась в ситуации. А во-вторых, как бы это повежливее, демонстрирует двойные стандарты.

Поясним. Как уже не раз заявляли в Азербайджане, дорогу перекрыли не азербайджанские экологи, а российские миротворцы. В соцсетях и СМИ предостаточно видео, где четко видно, что на дороге стоят люди, рядом, на обочине, в лучшем случае палатки, но вот военнослужащие из РМК уже роют окопы, пригнали тяжелую технику, ставят модульные казармы и т.д. Более того, сами участники пикета не раз заявляли, что готовы пропускать гражданский и «гуманитарный» автотранспорт. И что же — Госдепартамент США глубоко не в курсе?

Далее, никакого решения о закрытии Лачинского коридора власти Азербайджана не принимали. Здесь свой пикет проводят активисты-экологи, возмущённые «экологическим террором» Армении. Госдепартамент и об этом не в курсе? И самое главное, мы прекрасно помним, как горячо посольство США требовало соблюдения права граждан на свободу собраний. После каждой попытки радикальной оппозиции устроить митинг не там, где для этого отводили место власти, а там, где хотелось самим радикалам, американские дипломаты выступали с подобными релизами и заявлениями. А что теперь? Свобода собраний на азербайджанскую радикальную оппозицию в Баку распространяется, а на активистов-экологов в Шуше — уже нет? Господа, вы за демократические принципы или демонстрируете свои приоритеты во внутренней политике Азербайджана? В дипломатии это именуется вмешательством во внутренние дела.

Тем более хотелось бы услышать реакцию США на продолжающийся армянский «экологический террор» и на грабеж природных ресурсов Азербайджана. Эту тему господин Прайс аккуратно обошёл. Но это тот случай, когда молчание явно не золото.

И тем более вынуждены внести ясность и в вопрос газоснабжения. Перед тем, как заявлять что-то подобное с высокой во всех смыслах трибуны, сотрудникам Госдепартамента надо было бы вспомнить курс школьной физики. И ознакомиться с новостями из других регионов Азербайджана. Здесь резкое похолодание, в горах идёт снег, и это вызывает перебои в снабжении газом во многих регионах — не только в Карабахе. Где, кстати, в прошлом году армянские радикалы сами взрывали газопровод и потом обвиняли во всем азербайджанскую сторону.

Так что американским дипломатам остаётся только посоветовать лучше ознакомиться с ситуацией, а уже потом выходить к микрофонам или писать твиты.

Отдел политики Minval.az