«За время оккупации площадь лесов и кустарников в Шуше сократилась с 22 процентов до 18 процентов».

Об этом на ежегодном отчетном мероприятии сказал генеральный директор Института географии имени академика Г.А.Алиева Министерства науки и образования Закир Эминов.

Директор института также сообщил, что в Восточно-Зангезурском экономическом районе сокращаются водные ресурсы.

«По сравнению с 1978 годом водные ресурсы в Восточном Зангезуре сократились на 19,3 процента. В то же время, как известно, большая часть рек этого региона протекает с территории Армении, и уровень загрязнения по-прежнему остается высоким. Что касается климата, то исследования показывают, что к 2050 году прогнозируется повышение температуры воздуха на Малом Кавказе на 0,2 градуса», — сказал он.

Колме того, по словам Закира Эминова уровень воды в Каспийском море из года в год падает и скоро опустится до 4-х метров.