Британия объявила о выделении Украине нового пакета военной помощи в размере 50 млн фунтов стерлингов. Об этом говорится в сообщении министерства иностранных дел Британии.

Украинские военные получат в свое распоряжение 125 зенитных орудий и устройства для противодействия дронам-камикадзе.

«Пакет оборонной помощи стоимостью 50 миллионов фунтов стерлингов включает 125 зенитных орудий и технологии для противодействия смертоносным беспилотникам, поставленным Ираном, в том числе десятки радаров и средств радиоэлектронной борьбы с дронами», — говорится в сообщении министерства.