В первой половине 2022 туристический поток из России в Азербайджан увеличился в 1,5 раза. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач.

«Количество поездок российских граждан увеличилось примерно на 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом турпоток из Азербайджана в РФ вырос на 36%», — цитирует замминистра ТАСС.

Он подчеркнул, что важно продолжать наращивать текущие показатели и стремиться к созданию общего туристического пространства между Азербайджаном и Россией.

В пресс-службе добавили, что в ближайшее время Баку и Москва начнут разрабатывать совместную дорожную карту в туристической сфере.