Протоирей Федор Шумских уехал из России в США с семьей и запросил в стране политическое убежище. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на журналиста Алексея Горбачева.

По его словам, Шумских въехал в США через Мексику, запросив убежище на границе стран. Сейчас он находится в Вашингтоне с супругой и шестью детьми. Шумских пояснил, что выступает против российской спецоперации на Украине.

Как заявляет Белгородская епархия, где служил священник, он уехал в Штаты еще в мае этого года, после чего был «запрещен за самовольное оставление прихода». Ранее его запрещали также в 2009 и 2010 годах. Причинами называются «вводящие в соблазн проповеди», не соответствующее пастырской этике поведение и драка в храме.

Также в прошлом году, по утверждению епархии, он назвал ее съезд партсобранием. «Не согласным с чем-то или кем-то отец Феодор, к сожалению, был всегда. И эту свою характерную особенность, к сожалению, не спешил исправлять», — добавили в епархии.