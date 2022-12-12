Сотрудничество Ирана с Россией основано на общих интересах и не направлено против третьих стран. Иран не отправлял вооружение «ни одной из сторон».

Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи на пресс-конференции.

«Сотрудничество Ирана с Россией основано на общих интересах двух стран и не направлено против какой-либо третьей страны», — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что заявления о якобы строительстве его страной беспилотных летательных аппаратов на территории РФ и закупке Москвой ракет у Тегерана являются «политически мотивированными и сделаны сторонами, которые постоянно предоставляют оружие одной из сторон конфликта, что способствует его продолжению».

«Позиции Ирана неоднократно озвучивались. Мы не являемся стороной конфликта в Украине и считаем, что дипломатическое решение — это путь к его прекращению, и мы неоднократно подчеркивали, что не отправляли оружие ни одной из сторон», — отметил он.