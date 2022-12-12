Премьер-министр федеральной земли ФРГ Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф рассказал в интервью газете Bild, что в целях экономии электроэнергии принимает душ за две минуты.

При этом он отметил, что горячая вода в его доме включается только утром для принятия душа. На то, чтобы помыться, у него уходит не более двух минут. Кроме того, Хазелофф заявил, что в доме отапливаются только гостиная и столовая — до 20,5 градуса.

Премьер добавил, что его супруга купила теплую домашнюю обувь и носит шерстяные свитера. Чиновник полагает, что низкая температура пошла семье на пользу, так как этой зимой они еще не болели.