Центральное командование США (CENTCOM) объявило, что в ходе рейда, проведенного на востоке Сирии убиты двое главарей ДАИШ.

В письменном заявлении CENTCOM говорится:

«Силы Центрального командования США осуществили успешный вертолетный рейд в восточной Сирии 11 декабря в 02:57 по местному времени. В результате воздушной операции убиты два главаря ДАИШ. Один из них глава организации по Сирии по имени Анас».

Операция проводилась исключительно американскими военными. Жертв среди гражданского населения нет.

В сообщении не указывается в какой именно провинции и районе Сирии состоялся рейд.