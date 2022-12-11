Центральное командование США (CENTCOM) объявило, что в ходе рейда, проведенного на востоке Сирии убиты двое главарей ДАИШ.
В письменном заявлении CENTCOM говорится:
«Силы Центрального командования США осуществили успешный вертолетный рейд в восточной Сирии 11 декабря в 02:57 по местному времени. В результате воздушной операции убиты два главаря ДАИШ. Один из них глава организации по Сирии по имени Анас».
Операция проводилась исключительно американскими военными. Жертв среди гражданского населения нет.
В сообщении не указывается в какой именно провинции и районе Сирии состоялся рейд.
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