В Германии решили ужесточить закон о ношении оружия после попытки государственного переворота, Нэнси Фезер сообщила в Twitter.

«Как минимум у 1050 рейхсбюргеров (члены националистического движения «Граждане рейха» в Германии — ред.) были отозваны лицензии на оружие. Необходимо максимальное давление со стороны всех инстанций», — написала политик.

Глава ведомства уточнила, что для этого в ближайшее время будет ужесточен закон о ношении оружия.

Напомним, что 7 декабря полиция Германии предотвратила государственный переворот, который планировали организовать правые экстремисты.