После того, как отечественные СМИ сообщили о провокации, совершенной в субботу перед входом в объекты золоторудного месторождения Гызылбулар и медно-молибденовой залежи Дамирли и приведшей к приостановке азербайджанской делегацией своей миссии и вынужденному её возвращению в Шушу, практически ни у кого не возникло сомнений, что авторами сценария этого циркового представления было само командование РМК во главе с генералом Андреем Волковым.

На прошедших до этого 3 и 7 декабря встречах в Ходжалы была вроде достигнута договоренность о том, что временно размещенный на «огрызочной» части Карабахского экономического района российский контингент обеспечит доступ мониторинговой группы к указанным объектам, создаст необходимые условия для выполнения ею своей служебных задач и примет необходимые меры, исключающие провокации со стороны всё еще не выведенных из этого района армянских вооруженных недобитков.

И отправляясь утром по имеющимся адресам, азербайджанская делегация рассчитывала на добросовестное выполнение так называемыми «миротворцами» (почему «так называемыми», объяснять, думаем, излишне) взятых на себя по достигнутым договорённостям функций. Иначе, зачем нужно было дважды до этого встречаться.

Но вместо этого члены делегации вдруг стали свидетелями очевидного сговора командования РМК с сепаратистами, среди которых, как и ожидалось, «нарисовался» засланный казачок Рубен Варданян, вздумавший, как говорил купец Мокий Парменович Кнуров, «с разговорами лезть» к членам мониторинговой группы. Дескать, «я здесь госминистр, разговаривайте со мной».

То, что Варданян — никто и звать его никак, лишний раз объяснять не стоит. Он, собственно, и сам это очень хорошо понимает. Если Баку поставил перед собой задачу остановить эксплуатацию рудников, то он с ней так или иначе справится. Пусть в этом никто не сомневается. Достаточно будет следующий свой визит мониторинговой группе совершить в составе бронетанковой колонны вместо автомобильного кортежа под управлением двуличных российских военных. Но зачем доводить ситуацию до этой точки, если была, казалось бы, в деловой и конструктивной обстановке достигнута договоренность о проведении мониторинга без всяких эксцессов.

Ведь нет абсолютно никаких сомнений, что информация о скором визите сюда делегации минэкологии была слита провокаторам самим командованием РМК, которое и спланировало весь этот перфоманс. Только вот вопрос: зачем? Чтобы гарантировать прекращение меньше чем через три года миротворческой миссии? Или чтобы спровоцировать спецоперацию, на что Баку с учетом невыполнения Арменией пункта 4 Трехстороннего заявления и без этих дешевых провокаций имеет полное право?

Мониторинговая группа на рудники попадет и миссию свою выполнит в любом случае. Сорвать несколько раз, может, кому-то и удастся, но не дать нам достичь поставленной цели не получится.

Командование РМК должно знать, что все действия азербайджанской стороны, включая невероятную выдержку, — это исключительно добрая воля. Которая может иссякнуть. Если сегодня РМК очень фальшиво играет роль якобы нейтрального «разъединителя», будто бы не имеющего отношения ко всей этой выходке и якобы не способного убедить эту толпу разойтись и расчистить путь (мол, «мы тут ни при чем, это всё они, с ними и разговаривайте»), то, знаете ли, завтра, когда на Лачинскую дорогу выйдут орнитологи или эндокринологи, наша сторона будет вправе ожидать от РМК повторить ту же роль всё того же «нейтрального разъединителя». И тогда посмотрим, у кого будет больше терпения и желания ночевать под открытом небом — у азербайджанских специалистов на Лачинской дороге или же у армянских мародеров азербайджанских недр.

В любом случае, тестировать предел терпения азербайджанской стороны не советуем никому.

Зухраб Дадашов