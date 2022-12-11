Венгрия попросила Еврокомиссию освободить ее от повышения акцизов на бензин и дизельное топливо, сообщает издание Vilaggazdasag.

«Если Еврокомиссия не одобрит запрос Венгрии, то ставка акцизов может увеличиться на 32,5 форинта», — говорится в сообщении.

Сейчас акцизы в Венгрии установлены на уровне ниже общеевропейского.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил руководство Евросоюза в том, что оно пытается навязать свою политику стране. Об этом он сообщил журналистам.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его стране нужно быть готовой к серьезным нападениям со стороны Евросоюза, поскольку «Брюссель и либеральная машина пропаганды» используют против Будапешта все виды шантажа. Об этом он сообщил во время своего выступления на Форуме гражданской солидарности.

Он также отметил, что за последние 12 лет антикризисная политика Будапешта всегда показывала успехи, хотя и никогда не была «в мейнстриме» ЕС.