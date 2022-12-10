В Хельсинки 6 декабря во время массовых шествий по случаю Дня независимости республики сожгли российский флаг. МИД России потребовал наказать виновных, назвав данный инцидент «недопустимым надругательством».

«В этой связи в отношении финляндской стороны по линии МИД России предпринят дипломатический демарш, в ходе которого было заявлено, что подобные действия рассматриваются в Москве как беспрецедентный недопустимый акт надругательства над государственным символом нашей страны», — говорится в заявлении министерства.

Уточняется, что в Хельсинки направлено требование о привлечении к ответственности виновных в совершении преступления. Кроме того, в ведомстве призвали власти Финляндии принять меры по предотвращению подобных экстремистских выходок в будущем.