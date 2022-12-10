«Европейский союз тесно сотрудничает с Арменией и Азербайджаном. Мы хотим достижения стабильного мира в регионе».

С данным заявлением выступил специальный представитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар во время панельной дискуссии на Всемирном форуме TRT в Стамбуле.

Он сказал, что несмотря на то, что сейчас появилась возможность для нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, в результате 30-летнего конфликта доверие между сторонами исчезло, и для его формирования необходимо время. «Считаю, что ЕС широко и активно работает над созданием доверия между сторонами», — приводит АПА слова Т.Клаара.