Второе заседание платформы регионального сотрудничества в формате «3+3» (Азербайджан, Армения, Грузия — Россия, Турция, Иран) может состояться в ближайшие месяцы.

Об этом заявил в интервью ТАСС директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар.

«В настоящее время продолжается проработка организационных модальностей проведения второго заседания «3+3″. Рассчитываем, что оно состоится в ближайшие месяцы. Судя по настрою всех участников, приглашение на него может быть направлено и Грузии», — сказал дипломат.

По его словам, РФ убеждена в востребованности консультативной региональной платформы «3+3» в интересах расширения взаимовыгодного сотрудничества между странами-участницами.

«Напомню, что в ходе учредительной встречи в Москве в декабре 2021 года было решено сфокусироваться на темах, представляющих общий интерес — развитии торгово-экономических, транспортных и культурно-гуманитарных связей, а также борьбе с общими вызовами и угрозами», — добавил Гончар.

Дипломат отметил, что особое значение Россия придает раскрытию транзитного потенциала региона, чему будут способствовать восстановление транспортных маршрутов. «Большой интерес представляют перспективы совместной проектной деятельности в модернизации инфраструктуры не только в сфере транспорта, но и энергетики, — пояснил директор департамента. — Такое сотрудничество будет способствовать укреплению доверия в регионе через налаживание всесторонних региональных связей, станет одной из опор в поддержке процессов армяно-азербайджанской и армяно-турецкой нормализации».