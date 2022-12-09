Британские зенитные орудия и ракеты ПВО, которые Лондон обещал передать Киеву, будут доставлены на Украину в ближайшие недели. Как сообщила канцелярия британского премьера Риши Сунака, об этом глава правительства заявил в пятницу в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Сообщая [Зеленскому] последнюю информацию по поставкам британской летальной помощи, премьер-министр заявил, что дополнительные зенитные орудия и ракеты ПВО малой дальности будут доставлены в ближайшие недели», — указано в документе.