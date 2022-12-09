Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что РФ придает особое значение содействию в повышении потенциала вооруженных сил Армении. Об этом информирует РИА Новости.

«Придаем особое значение <…> оказанию содействия в повышении потенциала вооруженных сил Армении», — сказал Шойгу на встрече с министром обороны Армении Суреном Папикяном в ходе заседания глав оборонных министерств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и СНГ.

Он также добавил, что РФ «очень заинтересована в поддержке стабильности в регионе и прилагает для этого все усилия».

«Армения — наш союзник по ОДКБ и ключевой стратегический партнер в Закавказье», — подчеркнул глава оборонного ведомства России.