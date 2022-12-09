8 декабря около 21:00 на участке азербайджано-армянской государственной границы, проходящем по территории Зангиланского района, подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенных пунктов Неркин-Анд и Цав Кафанского района, подвергли непрерывному обстрелу из крупнокалиберного оружия позиции пограничных войск Государственной пограничной службы Азербайджана в направлении населенных пунктах Коллугышлаг и Рездере Зангиланского района.

Информацию об этом распространил пресс-центр Государственной пограничной службы.

В результате ответных мер огневые точки противника были подавлены.

Оперативная обстановка находятся под полным контролем наших подразделений.

Государственная пограничная служба расценивает этот случай как очередную провокацию армянской стороны.