Россия и Турция разрабатывают альтернативу оплате картами «Мир» и планируют в скором времени представить ее.

Об этом в интервью «Известиям» сообщил директор Российско-турецкого делового совета Алексей Егармин.

«РФ и Турция разрабатывают альтернативу оплате картами » Мир», скоро она обязательно будет представлена. <…> Мы видим, что из-за зарубежного корпоративного давления на финансовую систему Турции — она достаточно сильно интегрирована в западную финансовую систему — были отказы от обслуживания карт «Мир», — рассказал «Известиям» Алексей Егармин.

Отвечая на вопрос издания о том, можно ли ожидать того, что альтернатива карты «Мир» будет представлена общественности к началу следующего сезона в мае-июне, Алексей Егармин ответил положительно. «Конечно. Не забываем, что для Турции российский турпоток — это достаточно значимый сегмент общего туристического потока, традиционный. <…> Исходя из этого, естественно, Турция будет создавать более удобные условия для осуществления туристических поездок. И в том числе одно из самых главных условий — обеспечить удобные методы расчета», — сообщил директор Российско-турецкого делового совета.

Он также добавил, что в турецких отелях сейчас можно напрямую рассчитываться в рублях, а также, что некоторые отели «действительно уже принимают рублевые расчеты, даже некоторые магазины их принимают».