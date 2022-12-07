Автомобиль офицера Корпуса стражей исламской революции был атакован мотоциклистами в туннеле Карпал.
Лейтенант Сейед Тумадж Салехи был убит неизвестными, возможно, связанными с Моссадом.
Об этом в соцсети «Твиттер» сообщает «Фронт Ислама».
Автомобиль офицера Корпуса стражей исламской революции был атакован мотоциклистами в туннеле Карпал.
Лейтенант Сейед Тумадж Салехи был убит неизвестными, возможно, связанными с Моссадом.
Об этом в соцсети «Твиттер» сообщает «Фронт Ислама».
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