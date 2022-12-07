Командование российских миротворцев предупреждено о недопустимости незаконной эксплуатации природных ресурсов. Об этом АПА сообщил представитель Министерства экономики Масим Мамедов.

По его словам, мониторинговая группа выразила свои мнения по этому поводу и представила свои предложения.

Представитель министерства отметил, что незаконная эксплуатация природных ресурсов, незаконная разработка месторождений разрешена не будет.

Cостоящая из сотрудников Министерства экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики и ЗАО “AzerGold” мониторинговая группа по расследованию незаконной эксплуатации природных ресурсов завершила переговоры с командованием российских миротворческих сил. Переговоры мониторинговой группы с командованием российского миротворческого контингента, генерал-майором Андреем Волковым состоялись в штабе миротворцев в Ходжалы.