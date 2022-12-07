Врачи оценивают состояние экс-президента Грузии Михаила Саакашвили как тяжелое. По данным консилиума экспертной группы, у Саакашвили наблюдается истощение организма четвертой стадии, что опасно для его жизни.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление врача Тенгиза Цуладзе.

«Состояние пациента значительно ухудшилось. Это выражается в потере веса, ухудшении когнитивных функций, полинейропатии, также уменьшении мышечной массы, слабости. Пациенту трудно вставать, трудно входить в контакт, у него жар», — заявил медик.

Врачи требуют принять «своевременные и радикальные меры для предотвращения ожидаемого необратимого ухудшения». Консилиум установил, что с момента ареста Саакашвили похудел на 42 кг и теперь весит 73,6 кг. Экс-президент Грузии от анорексии уже перешел к кахексии, уверены медики.

«Продолжающееся лечение неэффективно. Пациента нельзя вести в проактивном режиме, а подходы к лечению ограничиваются реагированием на различные осложнения», — говорится в заключении экспертной группы.

По словам, Цуладзе, если здоровье Саакашвили будет ухудшаться теми же темпами, экс-президент может прожить всего несколько месяцев.