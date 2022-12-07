Сборная Португалии одержала победу над командой Швейцарии в рамках первого раунда плей-офф чемпионата мира в Катаре.

Встреча в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик» завершилась со счётом 6:1 в пользу подопечных Фернанду Сантуша, пишет RT.

Голами в составе Португалии отметились Гонсалу Рамуш (17-я минута, 51-я, 67-я), Пепе (33-я), Геррейру (55-я), Леао (90+4). У Швейцарии отличился Мануэль Аканджи (58-я).

Таким образом, сборная Португалии вышла в четвертьфинал турнира, где сыграет с Марокко.