По крайней мере одну из атак координировала группа украинского спецназа, которая находилась вблизи российской базы и помогала наводить беспилотники на цель. The New York Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

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При этом неясно, как она проникла на территорию РФ, отмечает газета.

Инциденты на аэродромах свидетельствуют о том, что Киев готов атаковать российские военные базы в глубоком тылу, пишет The New York Times. Кроме того, отмечается в статье, эти атаки показывают способность Украины наносить удары на больших расстояниях. Газета называет эту операцию «самой дерзкой» для украинской армии с начала войны.