На совместных учениях «Братский кулак» с участием азербайджанских и турецких военнослужащих были задействованы танки, артиллерийские батареи, самолеты, вертолеты и беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

Учения проводятся в целях обеспечения боевой слаженности вооруженных сил двух стран.

6 декабря в рамках учений, проходящих в холодную и снежную погоду, артиллерийскими батареями был открыт огонь по условным целям. Цели были поражены точными попаданиями, затем начались танковые стрельбы.

На следующем этапе учений раненые были эвакуированы на вертолете, одновременно была проведена операция по переправе через реку с помощью понтонных мостов, осуществлена переброска артиллерийских батарей.

Отметим, что учения с привлечением личного состава различных видов войск, боевой и специальной инженерно-саперной техники, а также средств военной авиации азербайджанской армии и Вооруженных сил Турции проходят в городе Баку, а также на территории Астаринского, Джебраильского и Имишлинского районов.

Основное внимание в ходе совместных учений уделено обеспечению боевой слаженности при взаимодействии войск, совершенствованию управления, обмену опытом и повышению профессионализма личного состава.