Россия рассчитывает, что Турция и Сирия установят добрососедские отношения.

Об этом заявил ТАСС во вторник спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов на полях форума «Примаковские чтения».

«Эти все вопросы обсуждаются, — сказал он, отвечая на вопрос, ведет ли Россия контакты по урегулированию отношений между Турцией и Сирией. — Это наш подход, что должны быть добрососедские отношения между странами, с которыми у нас конструктивные отношения. Имею в виду Сирийскую Арабскую Республику и Турецкую Республику «.

Богданов также отметил, что «контакты идут» с турецкими партнерами по вопросам создания газового хаба в Турции.