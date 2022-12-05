Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева обратилась в международные организации в связи с разрушением армянами могил азербайджанцев в Зангилане.

Согласно информации Аппарата омбудсмена, в обращении говорится:

«В соцсетях распространилось очередное видео, на котором запечатлены акты вандализма, совершенные Арменией против азербайджанцев. Как видно из видео, в освобожденном от оккупации Зангиланском районе могилы и надгробные памятники азербайджанцев намеренно разрушены армянами.

Жестокое разрушение принадлежащих азербайджанцам могил является грубым нарушением требований Гаагской конвенции 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта, Конвенции ЮНЕСКО 1972 года «Об охране всемирного культурного и природного наследия» и Европейской культурной конвенции 1954 года».