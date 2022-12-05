Кремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, что Россия уже «взяла Киев», а за Крым будет «третья мировая война».

В частности, Симоньян заявила, что Россия якобы уже не будет бомбить Киев, потому что там «наши святыни», но Берлину и Лондону пригрозила ядерными ударами.

По ее словам, россияне весной этого года «взяли Киев». При этом она убеждена, что Гостомель — это и есть Киев, потому что туда захватчики добрались. Ядерный удар по столице Украины она исключает.

«Это совершенно невозможно, по нескольким причинам. Причина вторая: это ничего не решит, потому что Киев мы победили еще в первую неделю. Мы его (напомню, просто в Гостомеле уже были, везде), мы его взяли фактически. Я знаю военных, которые были там, и которые были в ужасе от того, что им приказали оттуда уходить. Мы боремся не с Киевом, а с Западом. Так с какой стати нам бросать ядерную бомбу на Киев? Мы с Киевом не воюем. Никакой Киев мы бомбить не будем никогда, потому что есть причина первая — там наши святыни», — заявила Симоньян.