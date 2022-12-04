По меньшей мере три сотрудника правоохранительных органов погибли в результате вооруженного нападения экстремистов на полицейский фургон в провинции Хайбер-Пахтунхва в Пакистане, сообщает газета Dawn.

«Трое полицейских погибли в результате нападения», — сказал изданию представитель полиции.

Он отметил, что начата поисковая операция, а правоохранители ведут расследование обстоятельств инцидента.

Ответственность за нападение взяла на себя радикальная группировка «Техрик-и-Талибан Пакистан» («Движение талибов Пакистана»).