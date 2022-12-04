Правительство Японии намерено в сотрудничестве с частными компаниями увеличить число электростанций, работающих на природном газе, чтобы справиться с проблемой нехватки резервных энергетических мощностей, сообщает газета Nikkei.

Министерство экономики, торговли и промышленности рассчитывает, что к 2030 году будет введено в эксплуатацию порядка семи — восьми электростанций на газе, способных вырабатывать около 6 тыс. МВт энергии. При этом власти намерены в той или иной степени покрыть затраты на строительство или модернизацию имеющихся объектов.