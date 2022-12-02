Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили не намерен больше участвовать в грузинской политической жизни, говорится в заявлении матери Саакашвили Гиули Аласании, опубликованном на странице бывшего президента в Facebook.

Мать Саакашвили, отбывающего тюремный срок, отметила, что он «не обвиняет грузинские власти» в своем возможном отравлении, о котором ранее говорили его адвокаты.