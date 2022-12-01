Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с командующим Военно-морскими силами Пакистана адмиралом Мухаммадом Амжад Ханом Ниази, находящимся с официальным визитом в стране, сообщает министерство обороны Азербайджана.

Сначала пакистанские гости посетили Аллею шехидов, где почтили память сынов Родины, отдавших жизнь во имя независимости и территориальной целостности Азербайджана, и возложили венок к мемориалу «Вечный огонь».

Поприветствовав гостей, генерал-полковник Гасанов подчеркнул, что народы двух стран связывают узы дружбы и взаимного доверия. Отмечалось, что азербайджано-пакистанские отношения и двустороннее стратегическое партнерство развиваются по восходящей линии.

Передав приветствия министра обороны Пакистана, адмирал Ниази отметил важность подобных встреч и взаимодействия в укреплении двусторонних отношений стран.

На встрече была особо подчеркнута важность развития как двустороннего, так и трехстороннего военного сотрудничества с участием Азербайджана, Пакистана и Турции.

В заключение были обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества в военной, военно-технической и военно-образовательной сферах, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.