Служба безопасности премьера Испании обнаружила конверт на его имя со взрывным устройством.

Об этом говорится в распространенном пресс-релизе МВД страны.

«Письмо, аналогичное взорвавшемуся в украинском посольстве в Мадриде, было направлено на имя председателя правительства Педро Санчеса и перехвачено сотрудниками службы безопасности», — отмечается в пресс-релизе.

Подобные конверты были ранее обнаружены в Министерстве обороны Испании, на авиабазе в городе Торрехон-де-Ардос и в оружейной компании Instalaza.