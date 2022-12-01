Находящийся с визитом в США первый заместитель министра обороны — начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с губернатором штата Оклахома Кевином Ститтом и командующим Национальной гвардией бригадным генералом Томасом Манчино.

Как сообщили в Минобороны, генерал-полковник К.Велиев назвал посещение К.Ститтом освобожденных от оккупации территорий в рамках визита в Азербайджан в 2021 году наглядным примером высокого уровня двусторонних связей.

Коснувшись участия военнослужащих Азербайджанской Армии в международных миротворческих операциях, генерал-полковник К.Велиев отметил, что Азербайджан одним из последних среди стран-партнеров вывел своих миротворцев из Афганистана, достойно выполнив взятые на себя обязательства.

Стороны провели обстоятельный обмен мнениями о совместных мероприятиях между Азербайджанской Армией и Национальной гвардией штата Оклахома в рамках «Программы партнерства со штатом» и обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Затем азербайджанская делегация приняла участие в торжественной церемонии, посвященной 20-летию сотрудничества Азербайджанской Армии с Национальной гвардией штата Оклахома.