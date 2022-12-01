Израилю не нужно искать компромиссы для начала поставок систем противовоздушной обороны в Украину, поскольку это вопрос защиты мирных людей.

Об этом говорится в заявлении президента Украины Владимира Зеленского в ходе NYT DealBook Summit.

По его словам, Украина ожидает поддержки от Израиля и рассчитывает, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху не будет балансировать между Украиной и Россией в этой войне. Особенно после того, как россияне применили против энергетической инфраструктуры Украины и мирных жителей примерно 550 иранских дронов.

«И он все это прекрасно знает, знает все детали, и может точно помочь с ПВО. Это не оружие, которое атакует РФ, поэтому не нужно здесь искать компромиссы, это защита людей. Если он хочет сохранить свои личные отношения с Путиным, он может продолжать это направление, но если он хочет сохранить исторические отношения Израиля с украинским обществом, то, мне кажется, нужно делать максимум, чтобы сохранить жизнь людей», — отметил Зеленский.