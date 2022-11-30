Председатель Госкомитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов встретился с проживающими в Швеции и Франции активистами диаспоры в рамках их визита в Азербайджан. Данная информация приводится в сообщении Госкомитета.

Поприветствовав проживающего в Швеции председателя организации Демократический тюркский союз Южного Азербайджана (GADTB) Аждара Тагизаде, проживающего во Франции эксперта по национальному движению в Южном Азербайджане, соучредителя правозащитной организации «Эрк» Машаллаха Разми и председателя Комитета по правам человека «Эрк» Жалю Тебризли, председатель Госкомитета сказал, что рад видеть их в Баку, ставшем единым центром азербайджанцев мира.

В ходе встречи была затронута последовательная и системная деятельность, проводимая на основе рекомендаций и поручений президента Ильхама Алиева. Отмечалось, что достигнуто прочное единство азербайджанцев мира, была дана подробная информация о реализуемых проектах.