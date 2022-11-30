В Офисе президента Украины прокомментировали заявление президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, ранее заявившей, что Украина потеряла в войне с Россией около 100 тысяч военных и 20 тысяч гражданских.

Как сообщают украинские СМИ, представитель президента Сергей Никифоров отметил, что достоверную информацию о потерях должен озвучивать только Главнокомандующий, министр обороны или Верховный главнокомандующий Украины.

Он добавил, что президент Зеленский обнародует официальные данные, «когда наступит подходящий момент», ведь это чувствительная информация.

Видеофрагмент выступления был опубликован на официальной странице главы ЕК в твиттере. Однако впоследствии этот фрагмент был удален, а на странице загружено новое видео без данных о количестве погибших военных и гражданских.