По оценкам Еврокомиссии, ущерб, понесенный Украиной от российской агрессии, составляет уже порядка 600 млрд евро. Еще недавно он оценивался в 385 млрд.

Об этом в видеообращении в среду заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она пообещала, что европейские структуры сделают все возможное для того, чтобы Россия заплатила за нанесенные разрушения замороженными средствами российских олигархов и активами своего центрального банка.

Она также сообщила, что Еврокомиссия будет работать совместно с Международным уголовным судом над созданием специального трибунала по расследованию российских военных преступлений.