По его информации, Цзян Цзэминь, «болевший лейкемией и функциональной недостаточностью внутренних органов, умер 30 ноября 2022 года в 12:13 по местному времени в Шанхае».

Цзян Цзэминь родился 17 августа 1926 года в восточной китайской провинции Цзянсу. С июня 1989 года по ноябрь 2002 года занимал должность генерального секретаря ЦК КПК. В 1993-2003 годы занимал пост председателя КНР.