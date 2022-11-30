C 18:25 29 ноября до 00:45 30 ноября подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Ашагы Шорджа Басаркечярского района, Хезиневар и Бурун Горусского района с перерывами подвергли обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Йеллиджа Кяльбаджарского района Гаджилар Лачинского района и Гарагёль.

Об этом сообщает Минобороны.

Кроме того, 29 ноября в 18:10 позиции нашей армии, расположенные в направлении Агдамского района, также были обстреляны членами незаконных армянских вооруженных формирований, находящимися на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы.