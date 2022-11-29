. Минобороны Словакии передало Украине 30 своих гусеничных боевых машин пехоты, а взаимен получит из Германии 15 танков Leopard, сообщил глава военного ведомства Ярослав Надь.

«Летом мы договорились с главой минобороны Германии Кристиной Ламбрехт о совместном проекте, которым поможем Украине… и одновременно усилим словацкую оборону. На основании этой договоренности Словакия должна была передать 30 своих машин БМП-1, а Германия – послать нам за это 15 своих боевых танков Leopard 2A4 после их генерального ремонта и добавить к этому еще запчасти и боеприпасы, а также обеспечить обучение наших военнослужащих. С радостью могу подтвердить, что мы свою часть договоренности уже выполнили и Украина получила 30 наших БМП-1», — написал Надь в соцсети.