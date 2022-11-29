Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на форуме в Румынии заявил, что институциональный диалог между альянсом и Россией в настоящее время не работает. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Столтенберга, альянс в течение многих лет пытался вести с Россией конструктивный диалог, однако сейчас Россия отошла от этого диалога.

«Нет никакой возможности продолжать содержательный диалог, который мы пытались выстроить на протяжении многих лет… Институциональный диалог, который мы пытались выстраивать для укрепления Совета Россия — НАТО, не работает в тех условиях, которые мы сейчас переживаем», — добавил генсек альянса.

Столтенберг подчеркнул, что НАТО необходимы контакты с Россией по военным линиям и по контролю над вооружением, чтобы «снизить риски инцидентов, а в случае их возникновения — не дать им выйти из-под контроля».