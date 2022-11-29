Вечером 28 ноября подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Ашагы Шорджа Басаркечярского района с перерывами подвергли обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населенных пунктов Йеллиджа Кяльбаджарского района.

Как сообщает со ссылкой на Минобороны, кроме того, с 16.00 28 ноября до 09.00 29 ноября члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, подвергли обстрелу позиции Азербайджанской Армии в Физулинском, Тертерском, Ходжавендском, Шушинском и Ходжалинском направлениях.

Подразделениями Азербайджанской Армии, дислоцированными в указанных направлениях, были приняты адекватные ответные меры.