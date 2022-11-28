Презентация лонгрида «Культурный код-Шуша» состоялась в библиотечном зале муниципалитета Соллентуна Стокгольма.

Проект подготовлен Общественным объединением «Содействие развитию связей с общественностью» при финансовом содействии Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджана. В мероприятии приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Королевстве Швеция Заур Ахмедов, сотрудники посольства, представители шведской академической среды, журналисты, общественные деятели, члены турецкой и азербайджанской диаспоры.

Заур Ахмедов рассказал о важности проекта для европейского сообщества в рамках «Года города Шуша», положительно оценил тот факт, что презентация проходила в Швеции.

Председатель «Содействие развитию связей с общественностью» и автор проекта, профессор Бакинского славянского университета, заслуженный журналист Шалала Гасанова приветствовала гостей и рассказала об высокомо культурном и духовном значении города Шуша в тюркском мире и о факторах, привлекательных для европейской аудитории. Она подчеркнула, что «Культурный код-Шуша» основан на концепции счастливого города, созданного Панах Али Ханом.

Заместитель председателя Союза Синди Шукурова рассказала об истории и развитии азербайджано-шведских отношений и подчеркнула необходимость познакомить шведскую общественность с Шушой, Азербайджаном, который заложил основу для создания Нобелевского фонда. Выступление Шалалы Гасановой на шведский язык перевела ученая Саадат Карими.

21 тема лонгрида на сайте codeshusha.com разделена на семь блоков. На главной странице сайта лепестки цветка Хары бюлюбюль направляют читателя к новым темам, и звучит музыка, характерная для каждой темы.

Следует отметить, что лонгрид «Культурный код-Шуша» является новым медиа-продуктом в азербайджанских СМИ, разработанным по высоким стандартам. Текст, написанный в стиле дайверской журналистики, обогащен интересными фотографиями, видео и музыкальными композициями. Кроме того, впервые в интернет-пространстве подготовлены интерактивные карты «Шушинские кварталы», «Албанские церкви на территории Карабаха» и «Золотое поколение шушинских музыкантов». Информация о каждом из 17 районов города отображается на карте «Шушинские районы».

На карте «Албанские церкви на территории Карабаха» указано точное местонахождение 108 албанских церквей, расположенных на наших освобожденных территориях, с географическими координатами и датой основания каждой из них. В инфографике «Золотое поколение шушинских музыкантов» представлены 10 музыкальных родословных и дана краткая характеристика на каждого представителя.