Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в настоящее время не в полной мере готова к отражению гибридных атак, заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

Говоря о гибридных атаках, в рамках которых реализуются санкционные меры и политическое давление, Зась напомнил, что ОДКБ «создавалась как чисто военно-политическая организация для отражения военных угроз».

Перечисляя применяемые в ходе гибридных атак методы, Зась назвал «угрозы террористического характера».

«Это и наркотрафик, и преступность, в том числе в сфере ИКТ», — отметил генсек.

Отметим, что в ОДКБ входят Россия, Армения, Беларусь, Таджикистан, Казахстан и Кыргызстан.