Йемен и Арабский валютный фонд (АВФ) подписали соглашение о предоставлении республике 1 млрд долларов на осуществление экономических, финансовых и валютных реформ.

Об этом сообщает йеменское правительственное информационное агентство Saba.

Программа реформ рассчитана на 2022-2025 годы и направлена на укрепление финансовой системы, восстановление государственных институтов, диверсификацию производственной базы, содействие всестороннему экономическому росту, устойчивому развитию, а также созданию новых рабочих мест.

На церемонии подписания йеменскую сторону представлял министр финансов Салем Салех бен Брейк. Как он указал на пресс-конференции, запланированные преобразования будут способствовать «увеличению добычи нефти, а также ненефтяных доходов, что положительно отразится на экономике Йемена и жизни его граждан».

Председатель совета директоров АВФ Абдурахман Абдалла аль-Хамиди со своей стороны подчеркнул «важность подписанного соглашения для продвижения экономических реформ в Йемене и восстановления финансовых и валютных институтов». Он выразил уверенность, что реформы помогут «снизить уровень безработицы и повысить уровень жизни».