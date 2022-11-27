Депутат Киргизской Республики Эльвира Сурабалдиева сообщила, что ее коллега Чингиз Айдарбеков пропал, а нардепа Эмиля Жамгырчиева задержал Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики (ГКНБ) на границе с Казахстаном.

Об этом она сообщила в социальной сети Twitter.

По ее словам, двое мужчин выезжали на похороны. Но на КПП «Ак Жол», который находится на границе с Казахстаном выяснилось, что у Жамгырчиева стоит флажок, то есть запрет на выезд. Женщина добавила, что его задержал ГКНБ, но спустя время отпустил.

«Айдарбекова нигде нет, не можем найти. Со вчерашнего дня не выходит на связь. ГКНБ молчит», — рассказала она о судьбе второго депутата.

Sputnik Кыргызстан пишет, что пресс-служба ГКНБ пока недоступна для комментариев.