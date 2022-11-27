Украинская армия за последние сутки нанесла результативные удары в Запорожской области.
Об этом говорится в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины по состоянию на утро 27 ноября.
Подтверждено огневое поражение 25 ноября районов сосредоточения живой силы противника вблизи населенных пунктов Мелитополь, Пологи и Михайловка Запорожской области.
«Потери российской армии составили более 100 человек ранеными, уничтожено около 10 единиц различной военной техники и 2 склада боеприпасов», — отметили в Генштабе.
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