Украинская армия за последние сутки нанесла результативные удары в Запорожской области.

Об этом говорится в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины по состоянию на утро 27 ноября.

Подтверждено огневое поражение 25 ноября районов сосредоточения живой силы противника вблизи населенных пунктов Мелитополь, Пологи и Михайловка Запорожской области.

«Потери российской армии составили более 100 человек ранеными, уничтожено около 10 единиц различной военной техники и 2 склада боеприпасов», — отметили в Генштабе.