Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ предоставит дополнительно €10 млн для обеспечения поставок зерна с Украины по согласованию с Всемирной продовольственной программой (ВПП), сообщает ТАСС.

В своем распространенном в субботу видеообращении Шольц утверждал, что «голод никогда больше не должен использоваться в качестве оружия». «Вот почему мы не можем смириться с тем, что переживаем прямо сейчас: худший глобальный продовольственный кризис за последние годы с разрушительными последствиями для миллионов людей — от Афганистана до Мадагаскара, от Сахеля до Африканского Рога», — сказал глава правительства ФРГ. При этом Шольц подчеркнул, что Германия приветствует успешные усилия ООН по продлению черноморской зерновой инициативы. По его словам, ФРГ «предоставит еще €10 млн» на поставки зерна с Украины по согласованию с ВПП.

Как пишет агентство DPA, судно ВПП, отправленное при поддержке Германии, в настоящее время находится в пути для доставки украинского зерна в Эфиопию. На саммите Группы семи (G7), прошедшем в ФРГ, страны «семерки» выделили еще $4,5 млрд на обеспечение глобальной продовольственной безопасности и предотвращение голода.

Соглашения об экспорте продовольствия с Украины были заключены 22 июля в Стамбуле на 120 дней. Одна из договоренностей первоначально действовала до 19 ноября и регламентировала порядок вывоза зерна из подконтрольных Киеву портов Одессы, Черноморска и Южного. Договоренности были продлены 17 ноября на очередные 120 дней. В МИД РФ пояснили, что сделка была продлена автоматически ввиду отсутствия возражений участвующих в ней сторон (Россия, ООН, Турция, Украина).