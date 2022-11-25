Азербайджан всегда выступал за территориальную целостность всех стран и остается приверженным данной позиции.

Jб этом заявил президент Ильхам Алиев 25 ноября на международной конференции «Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика» в Университете AДA, отвечая на вопрос о российско-украинском конфликте. Его слова приводит пресс-служба главы государства.

«Я думаю, что никто не знает, что произойдет. Мы не вовлечены в это. И мы получаем информацию из открытых источников. Но, как мы видим, международные события в отношении данного конфликта совершенно непредсказуемы. Самым важным вопросом является то, когда и как это закончится. Многое в мире будет зависеть от этого. Поэтому с моей стороны было бы, как бы сказать, очень безответственно выступать с комментариями о том, как будет развиваться ситуация. Это зависит от ряда факторов, от политики российского правительства, политики украинского правительства и западного союзничества, которое поддерживает украинскую армию», — сказал глава государства.

«Необходимо понимание того, что война должна закончиться, — продолжал президент Азербайджана. — Я думаю, что это — первоочередный вопрос. И, конечно, Азербайджан на всех международных форумах выступал за территориальную целостность всех стран, и мы остаемся приверженными данной позиции. Мы сами пострадали от нарушения территориальной целостности. Территориальная целостность является фундаментальным принципом международного права. С другой стороны, есть избирательный подход к территориальной целостности различных стран», — подчеркнул глава государства.

Говоря о том, что во время оккупации Азербайджан всегда был разочарован тем, что подходы к конфликтам на постсоветском пространстве различаются, президент Ильхам Алиев отметил: «Когда касалось конфликтов в Грузии, Молдове, до Украины, была ярко выраженная поддержка территориальной целостности этих стран. В случае с Азербайджаном, мы никогда не слышали от посредников такого открытого подхода или заявления. Нам просто говорили: «Вы должны прийти к соглашению». А когда мы спрашивали: «Что насчет резолюций Совета Безопасности ООН?» — в ответ тишина. «Что насчет Хельсинского заключительного акта?» — в ответ тишина. И мы сказали: «Хорошо! Это реальность. И мы изменим эту реальность». И мы стали готовиться к тому, чтобы изменить эту реальность. Вот как это происходило».

Подчеркнув, что ситуацию изменили не международное право, не ООН, не конструктивный подход Армении, а наша армия, наш народ, наша политическая воля, глава государства сказал: «Таким образом, реальность должна быть изменена. Есть сила сделать это? Если есть, то делаешь это, если нет, то собираешься с силами. Если хочешь спокойной жизни, то соглашаешься с этой действительностью. Мы выбрали другой путь. Меня спросили о бессонных ночах. Да, у меня было много бессонных ночей в период оккупации из-за чувства гнева, не из-за чувства того, что что-то может произойти, а иногда из-за понимания, что эта несправедливость является отражением того, как управляется этот мир. И вера в справедливость пришла ко мне только после того, как мы выиграли войну. Я снова стал верить в справедливость. Поэтому опять же я не знаю каким будет конец. Ясно то, что было сделано нами. Наш подход к восстановлению территориальной целостности также известен. То есть, нужно быть сильным».